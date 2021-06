Airbus A320neo : Collins Aerospace présent à bord de la nouvelle cabine Airspace

Collins Aerospace (Raytheon Technologies) a été retenu par Airbus pour fournir les nouveaux PSU (passenger service units) de la cabine Airspace pour la famille A320, un élément entièrement redessiné qui vient harmoniser l'expérience passager à bord de tous les programmes d'avions commerciaux de l'avionneur européen.



L'équipementier américain fournissait déjà les unités de service passagers des précédentes cabines des monocouloirs Airbus depuis plus de deux décennies.



« Des années de collaboration et de personnalisation détaillée ont produit une unité de service passagers qui offre des économies de poids, des performances supérieures et un design épuré qui s'intègre parfaitement dans la nouvelle cabine Airspace de la famille A320 », annonce Wolfram Schoettler, directeur général chez Collins Aerospace en Allemagne.



Collins Aerospace précise que les nouveaux PSU ont été conçus de façon modulaire et facilement adaptable en fonction des différentes configurations cabine (LOPA) choisies par les opérateurs. Ils ont été produits en matériaux composites avancés pour offrir la durabilité et la résistance nécessaires aux multiples actions des passagers (liseuses, vannes de sortie d'air et boutons d'appel).



Pour rappel, Airbus avait décidé d'étendre la nouvelle cabine Airspace à ses monocouloirs lors de l'édition 2017 du salon du Bourget afin de proposer une expérience passager similaire à celle de l'A350 (sa cabine étant déjà très proche des spécifications d'Airspace) et à celle de l'A330neo, appareil de lancement de la cabine Airspace.



Le premier appareil de la famille A320 bénéficiant de la nouvelle cabine a été livré en avril dernier. Il s'agissait du premier A321LR destiné à la compagnie new-yorkaise JetBlue, un avion qui assurera des vols transatlantiques cet été.