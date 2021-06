La NASA travaille sur un démonstrateur d'avion plus vert pour 2025

La NASA a décidé de mobiliser ses ressources pour accélérer le développement de technologies en faveur d'une aviation plus durable. Dans le cadre du programme Sustainable Flight National Partnership, NASA Aeronautics va développer et tester plusieurs technologies destinées aux avions de la prochaine génération et compte mettre en évidence leur efficacité grâce à la réalisation d'un démonstrateur d'avion subsonique large d'ici fin 2025.



NASA Aeronautics se donne dix ans pour développer - avec des partenaires industriels, universitaires et institutionnels - la première propulsion hybride à haute puissance capable d'équiper un avion de grande capacité, mais aussi un nouveau profil d'ailes longues et minces à très haut rendement et d'autres technologies avancées pour les moteurs (réduction du corps central pour un gain de 5% à 10% de consommation). L'institut va par ailleurs travailler à de nouvelles techniques de fabrication de matériaux composites à grande échelle, avec l'objectif de multiplier...