Hi Fly va aider The APC à tester un prototype de winglets pour Airbus A330

On sait Hi Fly et la Mirpuri Foundation très engagées en faveur de l'écologie. Après avoir voulu alerter le monde sur la sauvegarde de l'environnement avec une livrée sur les récifs coralliens sur son Airbus A380, Hi Fly soutient une initiative en faveur d'une aviation plus verte avec le projet de The Aircraft Performance Company (The APC). La jeune société allemande a en effet développé un nouveau modèle de winglets pour Airbus A330, dont le premier prototype sera testé en vol sur un appareil de la compagnie ACMI portugaise.



Les nouveaux winglets imaginés par The APC ont été baptisés Trinitair. Il s'agit de dispositifs de bouts d'ailes composés de trois « doigts » qui doivent améliorer la distribution du flux d'air à leur niveau, en modifiant la formation des vortex afin de réduire la traînée induite. Selon la société, Trinitair amplifie tous les avantages des winglets actuels (réduction de...