La Croatie s'offre aussi le Rafale de Dassault Aviation

Troisième contrat à l'export pour le Rafale de Dassault Aviation depuis le début de l'année. Après le contrat avec la Grèce (18 avions) et la nouvelle commande de l'Égypte (30 avions), la Croatie vient officiellement de sélectionner le Rafale pour moderniser la flotte de son armée de l'air. Zagreb va ainsi reprendre 12 appareils de l'armée de l'Air et de l'Espace (2 biplaces et 10 monoplaces) au standard F3R, devenant de fait le cinquième pays à l'export du chasseur mulirôle français. Les Rafale croates viendront ainsi remplacer d'anciens MiG-21 Bis/UM.



Ce nouveau contrat, estimé à près d'un milliard d'euros, constitue aussi une première car le Rafale s'est cette fois imposé dans une compétition via un appel d'offres, les précédents contrats à l'export étant le résultat d'accords de « gré à gré ». Le Rafale était en compétition avec le F-16V (Viper) de Lockheed Martin, le JAS-39 C/D Gripen de Saab et une proposition venant d'Israël (F-16 Block 30 d'occasion).



« Ce nouveau succès remporté à l'issue d'une compétition évaluant avions européens et américains confirme la supériorité technologique et opérationnelle du Rafale, avion de combat polyvalent de dernière génération éprouvé en opérations. Il conforte son implantation dans les Armées de l'Air européennes et contribue activement à la souveraineté de l'Europe de la Défense » s'est félicité Dassault Aviation. L'avionneur français précise aussi que ce contrat comprend le soutien de la flotte et la formation des équipes.



Le nouveau contrat Rafale prendra la forme d'un accord de gouvernement à gouvernement dont la signature pourrait intervenir d'ici la fin de l'année, permettant la livraison des premiers Rafale dès 2023. Plus précisément, six Rafale F3R devraient être livrés fin 2023/début 2024 et les six autres en 2024/2025. Ces exemplaires particulièrement récents, compatibles vers une future migration au standard F4, disposeront d'un potentiel minimum de 9000 heures de vol.



Les appareils prélevés dans la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace seront évidemment remplacés par des exemplaires neufs et le Ministère des Armées a précisé que « les produits de cession des Rafale prélevés seront utilisés pour améliorer la disponibilité et renforcer la préparation opérationnelle de l'armée de l'Air et de l'Espace ». Pour l'instant, cette commande de Rafale à la Croatie ne fait pas mention de contrats d'armements associés mais Zagreb serait évidemment enclin à équiper ses nouveaux chasseurs de missiles air-air MICA et de bombes AASM.



« Le choix de la Croatie est un choix de souveraineté, résolument européen. Le Rafale est un avion exceptionnellement puissant et moderne, parfaitement en mesure de protéger la population, le territoire et les intérêts croates. Le fait qu'un pays européen choisisse l'offre d'un autre pays européen est un signe fort qui dépasse le symbole. Nous construisons, brique par brique, les fondamentaux d'une culture stratégique européenne» s'est félicité la ministre des Armées Florence Parly.