Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



L'Euroglider décolle devant la presse

Un démonstrateur du projet Euroglider, planeur électrique autonome, était présenté à l'École de l'Air de la Base Aérienne 701 (Salon-de-Provence) le 27 mai lors d'un vol d'essai pour la presse. Ce projet a pour but de créer un planeur biplace de formation, de lâché et d'entraînement à propulsion électrique, ce qui pourrait permettre de réduire de 60 à 70% les coûts de décollage par rapport à l'utilisation d'un avion remorqueur classique tout en améliorant la sécurité. Ce projet réunit l'Association Européenne pour le Développement du Vol à Voile (AEDEVV), Dassault Aviation, les écoles d'ingénieurs du Groupe ISAE ainsi que l'Armée de l'Air et de l'Espace. Le Journal de l'Aviation était présent à cet événement et reviendra plus en détail sur le projet Euroglider avec la publication d'un reportage dédié dans les prochains jours.



L'A320 retrouvera ses cadences...