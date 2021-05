Airbus accueille l'A220 à son centre des maquettes

L'A220 a gagné la même visibilité que les autres programmes d'Airbus à Toulouse. Il a fait son entrée au centre des maquettes de l'avionneur depuis quelques jours, ce qui permet aux clients d'Airbus de visiter sa cabine et imaginer son aménagement. Mieux, c'est le fuselage d'un véritable avion et un appareil un petit peu mythique qui est exposé puisqu'il s'agit de FTV1, le tout premier CSeries d'essais de Bombardier.



L'arrivée de l'A220 au centre des maquettes était « importante car il n'y avait rien pour le présenter », explique Christine de Gagné, directrice marketing chez Airbus. Toulouse est en effet un passage obligé pour les clients de l'avionneur, où ils peuvent non seulement visiter le centre mais aussi les lignes de production des A320, A330, A350... Pour l'A220, les lignes d'assemblage se trouvent à Mirabel et à Mobile ; apporter sa maquette en France était donc importante pour susciter...