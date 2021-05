Airbus envisage de produire 70 A320 par mois à partir de 2024

Airbus recommence à réfléchir à de sérieuses augmentations de cadences, plus qu'à des ralentissements. L'avionneur a communiqué un nouveau planning de production d'ici 2025 à ses fournisseurs afin qu'ils puissent se préparer à reprendre un rythme d'activité plus soutenu. L'accélération envisagée est particulièrement importante pour la famille A320, qui pourrait dépasser ses cadences de 2019 au deuxième trimestre 2023.



En ce qui concerne les monocouloirs, les ambitions sont d'ailleurs plus importantes. C'est par ce type d'appareils en effet que le secteur devrait sortir de la crise. Sans se précipiter, puisqu'il reste sur une cadence de 45 appareils de la famille A320 par mois au quatrième trimestre, Airbus demande à ses fournisseurs de se préparer à une cadence de 64 au deuxième trimestre 2023 (soit plus que le niveau d'avant-crise où elle tournait autour de soixante), puis 70 au premier trimestre 2024. L'avionneur évoque même de nouveau une cadence de 75 avions par mois en 2025, à laquelle il réfléchissait déjà avant la crise.



Airbus prépare lui-même ses capacités puisqu'il vient notamment de relancer son projet d'installation d'une ligne d'assemblage A321 à Toulouse, sur le site Lagardère jusqu'alors dédié à la production de l'A380. Elle doit être opérationnelle fin 2022.



« Le secteur de l'aviation commence à se remettre de la crise du COVID-19. Ce message adressé à nos fournisseurs donne de la visibilité à l'ensemble de l'écosystème industriel afin de garantir les capacités nécessaires pour être prêt lorsque les conditions du marché l'exigeront », a expliqué Guillaume Faury, CEO d'Airbus.



Reste à savoir si les fournisseurs pourront suivre le rythme, même avec cette anticipation. Le redémarrage des activités risque de prendre du temps après le coup de frein brutal qu'a entraîné la crise et les chaînes de production étaient déjà sous pression lorsque le secteur aéronautique se portait bien. Safran notamment se montrait déjà prudent en 2019 sur sa capacité à suivre sereinement une nouvelle augmentation des cadences pour l'A320 et demandait des garanties sur la durée du maintien d'un rythme de production élevé, afin de pouvoir amortir les investissements indispensables pour augmenter ses propres capacités.



La famille A220 va elle aussi profiter d'une accélération de la production. Actuellement à une cadence de cinq appareils par mois, les lignes de Mirabel et Mobile pourraient en produire un de plus dès le début de l'année 2022 et la réflexion se dirige vers une cadence mensuelle de quatorze avions d'ici 2025.



Dernière famille susceptible de voir sa production accélérer, l'A350. Airbus devrait produire six appareils par mois à partir de l'automne 2022, contre cinq aujourd'hui. La reprise sur le secteur des gros-porteurs est en effet susceptible de se faire attendre plus longtemps. C'est également la raison pour laquelle la cadence reste gelée à deux appareils par mois sur la ligne A330.