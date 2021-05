L'Airbus A350F, la solution cargo la plus ambitieuse et la plus prometteuse face à Boeing

Cet Édito consacré à l'Airbus A350 cargo sera le fil directeur d'une série d'analyses qui seront publiées en juin sur le Journal de l'Aviation et qui seront dédiées aux mutations du monde du fret aérien et aux nouvelles plateformes tout cargo proposées sur le marché.



Le très probable lancement d'une version tout cargo de l'A350 n'est plus un secret pour personne. Airbus cherche à reconquérir des parts de marché sur le segment des avions cargo de grande capacité, un marché très largement dominé par son concurrent américain Boeing, mais un marché qui va aussi connaître une mutation certaine au cours des prochaines années.



Car la pandémie a clairement mis un gros coup d'accélérateur sur les différents programmes P2F de gros-porteurs existants (A330P2F d'EFW, 777ERSF d'IAI et GECAS, différents programmes 767P2F...) et les avions cargo sortant directement des lignes d'assemblage des avionneurs vont devoir afficher des performances nouvelles au regard de leur coût d'acquisition élevé. Le sort du 747-8F est déjà définitivement scellé (dernier avion assemblé l'année prochaine), et le carnet de commandes des 767-300F et 777F s'amenuisent progressivement.



Dans ce contexte, Airbus a intensément planché sur deux nouveaux avions tout cargo...