Airbus veut lancer l'ACJ Smart LiFi Monitor avec Latécoère

Airbus Corporate Jets veut proposer une nouvelle expérience de divertissement en vol à ses opérateurs. Pour cela, il travaille sur un ACJ Smart Lifi Monitor, qui proposera entre autres une connexion LiFi, et a signé pour cela un partenariat avec Latécoère Interconnection Systems, très investi dans cette technologie.



La technologie LiFi repose sur la transmission de données par la lumière. Latécoère assure que ce système de connectivité est très fiable et « permet une expérience de connectivité à bord d'un avion supérieure en termes de bande passante, de latence et de stabilité ». Il a également l'avantage de ne pas interférer avec les équipements sensibles et de ne pas être affecté par les mouvements de l'avion. Latécoère promet également une réduction du câblage et du poids des équipements associés.



Le LiFi avait été présenté lors de la dernière édition du salon du Bourget, en partenariat avec Air France. La technologie a par la suite franchi l'étape de l'industrialisation (grâce à deux partenariats stratégiques avec Signify et Huneed Technologies), tandis que la compagnie française réalisait un vol d'essai (en octobre 2019) pour démontrer la facilité d'installation et d'utilisation dans un appareil commercial.

La technologie de nouvelle génération franchit désormais les portes de l'aviation d'affaires, Airbus étant le premier et encore le seul avionneur à la proposer sur ses avions d'affaires.



L'ACJ Smart LiFi Monitor a été conçu comme une solution « plug and play » à la mise en place facilitée. Il repose sur un écran 4K compatible avec les technologies WiFi, Bluetooth et LiFi, et équipé de divers types de ports permettant de brancher des équipements personnels (sortie audio analogique, USB, HDMI). Quant aux fonctionnalités, elles comptent notamment l'accès à un système d'audio/vidéo à la demande, la capacité de faire du streaming, du partage d'écran, d'accéder à un navigateur web ou à la télévision en direct ou de réaliser des vidéoconférences.



Ce système devrait être disponible en linefit comme en rétrofit d'ici la fin de l'année.