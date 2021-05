« Si on empêche l'aviation de prospérer, elle ne fera pas sa transition » - Guillaume Faury, PDG d'Airbus

Cette semaine, le Podcast de l'Aviation propose la seconde partie de son entretien avec Guillaume Faury, PDG d'Airbus.



Dans la suite de son intervention, Guillaume Faury retrace le calendrier de développement de l'avion à hydrogène et explique pourquoi il est tenable, bien qu'ambitieux.



Il rappelle également que pour parvenir à créer un avion décarboné, l'industrie doit réaliser des investissements très lourds, incompatibles avec la multiplication des taxes à son encontre. Si la crise a accéléré les projets de transition vers une aviation plus verte, elle a également renforcé la modification des profils de voyage en faveur du point-à-point et au détriment des hubs, ainsi que la volonté de l'industrie d'être vraiment duale, pour sa survie et sa souveraineté.