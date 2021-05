Airbus ressuscite son projet de chaîne d'assemblage A320 à Toulouse

La nouvelle FAL toulousaine sera implantée sur le site Lagardère et pourra assembler les A321neo.



La crise sanitaire et économique liée à la pandémie de covid 19 avait mis le projet en suspens mais ne l'avait pas enterré. Airbus a annoncé le 12 mai qu'il relançait son projet d'installer une ligne d'assemblage pour la famille A320 à Toulouse. Elle sera située dans l'ancien site de production de l'A380 (site Lagardère) et devrait être opérationnelle fin 2022.



La création de cette nouvelle ligne permettra aux installations toulousaines d'assembler elles aussi des A321 - qui ne sont actuellement produits qu'à Hambourg et Mobile. Elle va également permettre à Airbus de mettre à jour son outil de production, puisqu'elle remplacera l'une des FAL A320 actuelles de Toulouse par une FAL modernisée et numérisée.



Airbus compte être ainsi prêt à répondre à la demande pour la famille d'appareils, alors qu'une reprise se dessine sur le marché des monocouloirs. Après avoir été contraint de réduire sa production de...