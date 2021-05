Expliseat fait entrer son TiSeat E2 au catalogue A320 d'Airbus

Expliseat peut célébrer l'aboutissement de deux ans de travail. Son siège léger TiSeat E2 a intégré le catalogue A320 d'Airbus en tant que BFE (Buyer furnished equipment - équipement fourni par l'acheteur), ce qui lui permet de livrer ses fauteuils directement sur la ligne d'assemblage. La société française souligne qu'il s'agit du fauteuil le plus léger de l'offre de l'avionneur sur ses monocouloirs.



Le travail pour être inscrite au panel des fournisseurs Airbus avait débuté en 2019. Désormais, le TiSeat E2 est proposé dans deux gammes : S-line, avec des fonctionnalités standard et adaptées pour un vol durant jusqu'à six heures, et X-line, avec davantage d'options afin d'offrir un confort accru pour les vols plus long-courrier, du type de ceux que pourront assurer les A321neo et leurs dérivés.



La version la plus simple du TiSeat E2 pèse 5 kg, grâce au recours au titane et à la fibre de carbone dans sa structure, et se veut 40% plus légère qu'un siège traditionnel, tout en respectant les mêmes contraintes en termes de sécurité. Le fauteuil vole déjà pour plus d'une quinzaine de compagnies, sur Boeing 737 notamment. Pour cette version de série de l'évolution du Titanium Seat initial, lancée en 2018, Expliseat propose à ses clients de personnaliser divers aspects (mousse, inclinaison, installation de prises ou d'un système de divertissement en vol etc.).



Expliseat souligne également que la légèreté de son siège permet aux opérateurs de réaliser des économies de carburant (donc de réduire les émissions de CO2). La société a d'ailleurs reçu le « Solar Impulse efficient label » en novembre 2020 pour récompenser cette performance.