Lufthansa Cargo va revêtir ses Boeing 777F d'une « peau de requin »

Tous les moyens sont bons pour économiser la moindre goutte de carburant. La dernière piste de Lufthansa Technik est d'utiliser un revêtement spécial sur le fuselage des avions, inspiré de la structure de la peau de requin, pour réduire leur traînée donc améliorer leur efficacité énergétique. Après plusieurs années de recherches et de tests, la société MRO et BASF ont mis au point un revêtement baptisé AeroSHARK, qui sera installé sur toute la flotte de 777F de Lufthansa Cargo à partir du début de l'année 2022.



AeroSHARK est un film qui est structuré de nervures de 50 microns, censées faciliter l'écoulement des flux d'air et optimiser l'aérodynamisme des appareils. Il a été testé depuis fin 2019 sur un Boeing 747-400 de Lufthansa (D-ABTK) : le revêtement a été apposé sur une surface de 500 m² située sur la quasi-totalité de la partie inférieure du fuselage et a vécu 1...