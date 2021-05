Lufthansa commande dix Airbus A350 et Boeing 787

Le groupe Lufthansa ne renonce pas à la modernisation de sa flotte. Il a annoncé le 3 mai qu'il avait conclu des accords avec Airbus et Boeing portant sur l'acquisition de cinq A350-900 et cinq 787-9 supplémentaires. Tous sont destinés à voler pour le compte de Lufthansa elle-même, accélérant le renouvellement de sa flotte.



Les Boeing 787 seront livrés très rapidement et le premier volera sous les couleurs de la compagnie allemande dès la saison hiver 2021-2022. Les cinq auront été livrés avant la fin du premier semestre 2022. Il s'agit en effet de « white tails », des appareils déjà produits pour d'autres compagnies clientes mais qui n'ont pas pu les réceptionner en raison de la crise sanitaire et économique. « Nous procédons à la modernisation de notre flotte long-courrier encore plus rapidement que prévu avant la pandémie de coronavirus en raison d'opportunités contracycliques », résume Carsten Spohr, le PDG du groupe. Il lui faudra en revanche attendre davantage pour la livraison des A350, qui ne sont prévus qu'en 2027 et 2028.



Ces appareils sont destinés à remplacer les A340 qui ont été retirés de la flotte de la compagnie. Lorsque la crise sanitaire est survenue, les quadriréacteurs du groupe ont été les premiers à être immobilisés et, dès que les conséquences à long terme sur le transport aérien ont commencé à se dessiner, la décision a rapidement été prise d'en retirer la majeure partie du service définitivement. En mars, le groupe avait expliqué que les quadriréacteurs représenteraient moins de 15% de la flotte long-courrier autour de 2025, lorsqu'ils en représentaient la moitié avant la crise. Seuls les 747-8I figuraient encore dans la flotte de ses quatre plus grandes compagnies dans le projet stratégique qu'il avait alors présenté, éliminant les 747-400, A380 et A340 (-300 et -600).



A cette occasion, son CEO Carsten Spohr avait également réaffirmé que le groupe aurait fortement besoin d'appareils long-courrier de plus faible capacité pour compenser partiellement la perte entraînée par le retrait des quadrimoteurs, confirmant ainsi son intérêt pour ses commandes de 787, de 777-9 mais aussi d'A350.



Les deux commandes portent à 45 le nombre d'appareils acquis de chaque type (options comprises). Lufthansa précise que les calendriers de livraisons avec Airbus et Boeing ont été ajustés pour tenir compte de ces accords.