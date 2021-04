Avec son premier A321LR, JetBlue lance la cabine Airspace sur les monocouloirs Airbus

C'est un grand jour pour JetBlue et pour Airbus. La compagnie américaine a réceptionné son premier A321LR (Long Range) à Finkenwerder, un avion qui va lui permettre de lancer prochainement ses très attendus vols transatlantiques depuis Boston et New York (JFK) à destination de Londres (LHR). Et comme prévu, ce premier appareil est aménagé avec l'intégralité des éléments de la cabine Airspace d'Airbus, la troisième génération de cabine pour les monocouloirs de l'avionneur européen.



La cabine Airspace pour la famille A320 comprend notamment un nouvel éclairage à LED, une nouvelle zone d'accueil, des compartiments à bagages plus volumineux, des nouveaux PSU, des nouvelles garnitures latérales plus fines, des cadres de hublots redessinés avec leur volet désormais complètement intégré, ainsi que des nouveaux toilettes avec lavabo doté de caractéristiques hygiéniques sans contact et de surfaces antimicrobiennes. L'éclairage du plafonnier est assuré par des « Hero Light » ...