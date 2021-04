JetBlue met en service son Airbus A220

JetBlue fait désormais partie des compagnies opératrices de l'A220. Elle a mis son premier exemplaire de l'appareil en service le 26 avril, sur une liaison entre Boston et Tampa. La livraison d'un deuxième appareil est attendue dans les tout prochains jours et un troisième doit être intégré au mois de mai.



JetBlue a baptisé son premier A220-300 Rob Dewar, en l'honneur du « père du CSeries », devenu SVP d'Airbus, responsable de la satisfaction client A220, des services et du produit. Produit dans l'usine de Mobile, en Alabama, il est doté d'une cabine de 140 sièges, dont trente sont disposés de façon à offrir un espace accru aux passagers. Les fauteuils choisis sont les Meridian de Collins Aerospace. Le dossier est travaillé pour augmenter l'espace au niveau des genoux et ils sont dotés d'un revêtement vegan, l'Ultraleather, et de prises. Le système de divertissement en vol est Avant de...