« On finira par dessiner un avion autour de ses batteries » - Jérémy Caussade, président d'Aura Aero

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jérémy Caussade, co-fondateur et président d'Aura Aero.



Jérémy Caussade présente la jeune société Aura Aero, qu'il a fondée en août 2018 avec Wilfried Dufaud et Fabien Raison. Actuellement en plein développement d'Integral R et Integral S, avions de voltige à destination des écoles de pilotage, Aura Aero a été créée avec l'ambition de lancer un nouveau constructeur qui s'appuierait sur de nouvelles bases, essentiellement numériques, pour répondre aux besoins de l'aviation générale initialement mais avec la capacité de s'adresser également au marché régional.



Convaincu que l'électrique est l'avenir de ces deux marchés, Jérémy Caussade revient sur le travail d'Aura Aero et de ses partenaires dans ce domaine, alors que l'avionneur compte industrialiser une version électrique d'Integral fin 2023 et un avion électrique de dix-neuf places d'ici 2026.