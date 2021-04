Le GIFAS prépare la transition de l'industrie avant la reprise attendue en 2023

L'industrie aéronautique a encore deux ans à tenir, selon le GIFAS. A l'occasion de la présentation du bilan de ses sociétés membres, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales a fait le point sur l'évolution du chiffre d'affaires et de l'emploi dans la filière. Mais il a surtout exposé les problématiques qui vont se poser dans les deux années à venir, qui verront la transition entre une période de crise profonde et la reprise.



Comme il s'y attendait, le GIFAS a indiqué que les sociétés aéronautiques et spatiales membres ont enregistré une chute de 28% de leur chiffre d'affaires à périmètre constant, à 50,9 milliards d'euros. La baisse la plus importante concerne, sans surprise, l'aviation civile (-36% à 34,4 milliards d'euros). Le secteur spatial a lui aussi connu des difficultés et perd 25% de CA (3,2 milliards d'euros). Au contraire, les sociétés liées à l'industrie de défense se...