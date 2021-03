Safran équipera les Falcon Triton et Albatros de la Marine nationale avec sa boule optronique Euroflir 410

Safran Electronics & Defense annonce avoir signé un contrat avec Dassault Aviation portant sur la fourniture de systèmes électro-optiques gyrostabilisés de nouvelle génération Euroflir 410.



Les boules optroniques viendront équiper les douze Albatros, dérivés du Falcon 2000LXS, et les huit Falcon 50M rénovés Triton dans le cadre de la modernisation des avions de surveillance et d'intervention maritime de la Marine nationale (PATSIMAR).



Safran Electronics & Defense explique qu'en étant associé à un radar maritime et à un AIS (Automatic Identification System), l'Euroflir 410 permettra de s'assurer de l'identification des navires en fournissant également une géolocalisation précise du bâtiment observé. Le système optronique sera capable d'identifier l'immatriculation d'un navire ou de détecter un naufragé à la mer à plusieurs kilomètres.



Les Falcon 50M modifiés Triton et les Falcon 2000 Albatros seront déployés respectivement à partir de 2023 et 2025, conformément à la dernière LPM. Ils viendront progressivement remplacer les Falcon 50M et Falcon 200 Guardian des flottilles 24F et 25F de la Marine nationale, basés en métropole et dans les territoires d'outremer.



Pour rappel, la nouvelle gamme Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense avait été dévoilée à l'occasion de l'édition 2017 du salon du Bourget. Elle peut accueillir jusqu'à dix capteurs différents.