Southwest renégocie son contrat avec Boeing et commande 100 737 MAX 7

Southwest Airlines a achevé ses négociations avec Boeing. La compagnie américaine est parvenue à un accord avec l'avionneur qui se concrétise par l'ajout d'une centaine de 737 MAX 7 à son carnet de commandes fermes, ainsi que 155 options, la conversion d'une partie de la commande initiale de 737 MAX 8 et un ralentissement de ses livraisons jusqu'en 2026.



Les négociations ont en effet abouti sur un important remaniement de la commande, telle qu'elle était organisée jusqu'à présent. Celle-ci portait sur 249 appareils, répartis entre trente 737 MAX 7 et 219 737 MAX 8 (dont 19 en leasing). Avec l'accord dévoilé le 29 mars, le carnet de commandes de Southwest pour le 737 MAX 7 s'étoffe considérablement, avec l'ajout de la centaine de nouveaux appareils mais aussi la conversion de 70 737 MAX 8 en MAX 7. Ainsi, ce carnet compte désormais 200 737 MAX 7 et 149 MAX 8 en commandes fermes (dont les avions en leasing). A cela s'ajoute un total de 270 options avec des dates de livraisons comprises entre 2021 et 2029.



Southwest confie que les trente premiers 737 MAX 7 seront livrés en 2022 et qu'elle sera la compagnie de lancement - comme pour la première version de l'appareil, dont elle exploite déjà une soixantaine d'exemplaires. On note un léger glissement de calendrier puisque, jusqu'à présent, Boeing tablait sur une entrée en service cette année.



Le calendrier des livraisons a d'ailleurs été davantage modifié que cela. Alors que Southwest devait initialement recevoir ses 249 appareils d'ici 2026, elle ne prévoit plus que d'en intégrer 178. Ils seront livrés à un rythme de trente avions par an, sauf en 2021 où seuls vingt-huit devraient intégrer la flotte - tous des 737 MAX 8, dont neuf acquis en leasing.



En parallèle, le retrait des 737-700 sera accéléré et dix-sept quitteront la flotte cette année. Southwest précise que plus de la moitié de ses 737 MAX sera affectée au remplacement d'une partie de sa flotte de 462 737-700 dans les dix à quinze prochaines années.