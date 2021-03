Embraer perd 463,7 millions de dollars en 2020

Le bilan annuel d'Embraer fait état d'une baisse de 31% du chiffre d'affaires à 3,77 milliards de dollars. L'avionneur brésilien explique que le segment Aviation commerciale a contribué à hauteur de 80% à cette chute, en raison de la diminution des livraisons et celle de l'activité services, très dépendante des heures de vol effectuées par les appareils couverts. La perte atteint quant à elle 463,7 millions de dollars.



Signe des difficultés dans lesquelles se trouve le segment Aviation commerciale, sa proportion dans les revenus du groupe a perdu plus de dix points de pourcentage en un an, tombant de 40,9% à 29,6%. L'activité Défense s'est mieux portée, avec un chiffre d'affaires en baisse de « seulement » 13,5%.



Comme toutes les entreprises dans le monde, l'avionneur a mis en place des initiatives de réduction des coûts et a notamment considérablement ralenti ses investissements. Il a divisé par trois...