Le nouveau Falcon 6X de Dassault Aviation a réalisé son premier vol

Le Falcon 6X, nouveau biréacteur à fuselage large de Dassault Aviation, a effectué avec succès son vol inaugural depuis Bordeaux-Mérignac le 10 mars dans l'après-midi, ouvrant la campagne d'essais qui devrait le conduire à une certification prévue pour le second semestre 2022.



Avec les pilotes d'essai Bruno Ferry et Fabrice Valette aux commandes, le Falcon 6X numéro 1 (F-WSIX) a ainsi volé près de 2h30, permettant d'explorer une partie importante de son domaine de vol. Ainsi, le nouveau jet d'affaires a déjà atteint l'altitude de 40 000 pieds (12 200m) et la vitesse de Mach 0.80. Selon Dassault Aviation, ce premier vol s'est déroulé conformément au plan d'essai, qui visait à tester les qualités de pilotage, la réponse des moteurs et le comportement d'autres systèmes de bord.



« Le vol d'aujourd'hui marque un nouveau jalon majeur dans l'histoire de Dassault Aviation, d'autant plus remarquable qu'il démontre la résilience de notre entreprise et de tous ses partenaires face à la pandémie de la Covid 19 », a annoncé Eric Trappier, le PDG de l'avionneur français.



Il a également voulu rendre hommage à Olivier Dassault, administrateur de Dassault Aviation, fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault, qui a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère le 7 mars. « Nous dédions ce vol à Olivier Dassault, tragiquement décédé il y a trois jours. Pilote qualifié sur Falcon, il incarnait magnifiquement la passion de sa famille pour l'aviation » a-t-il annoncé.



Pour le pilote Bruno Ferry, le vol s'est passé exactement comme les modèles l'avaient prédit. « De mon point de vue de pilote, cet avion se comporte comme toute la lignée Falcon, c'est-à-dire avec précision, offrant d'excellentes sensations de pilotage en toutes circonstances. »



Le motoriste Pratt & Whitney a également salué la réussite de ce premier vol, le Falcon 6X étant motorisé par les réacteurs de nouvelle génération de la famille PW800. « Le moteur PW812D du Falcon 6X de Dassault est doté des dernières innovations et technologies », souligne Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada.



« Nous sommes ravis par les performances du moteur et fiers qu'il équipe le Falcon 6X. Nous poursuivons ainsi une relation fructueuse entamée avec Dassault il y a plus de 20 ans et construite au fil des programmes toujours en vigueur » a-t-elle ajoutée. Pratt & Whitney Canada a par ailleurs rappelé que le PW812D avait accumulé plus de 3 000 heures d'essais, dont plus de 300 heures sur le banc d'essai volant du motoriste, ainsi que 19 000 heures d'essais pour la seule partie haute pression.



Pour rappel, le nouveau biréacteur d'affaires très haut de gamme de Dassault affiche d'un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) et dispose d'une large cabine (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m).



Le Falcon 6X numéro 1 va bientôt rejoindre le centre d'essai en vol de Dassault Aviation à Istres, près de Marseille, où aura lieu la majeure partie du programme d'essais. Les deux autres Falcon 6X qui participeront à la campagne de certification (S/N 02 et 03) sont quant à eux déjà assemblés. L'avion numéro 3 (F-WAVE) est d'ailleurs celui qui avait été présenté lors du roll-out du nouveau Falcon en décembre dernier.