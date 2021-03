« Techniquement, l'avion à un pilote est à notre portée » - Entretien avec Patrice Caine, PDG de Thales

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Patrice Caine, PDG de Thales.



Thales s'est bien sorti d'une année 2020 difficile grâce à la variété de ses activités et la résilience de l'essentiel d'entre elles, et ses perspectives sont très encourageantes. Conforté dans ses choix stratégiques, le groupe technologique va donc poursuivre sur sa lancée.



Investissements soutenus dans le numérique, seconde révolution quantique, contrôle aérien et cockpit du futur, évolution vers l'avion à un voire sans pilote, Patrice Caine évoque les grands dossiers qui vont faire évoluer le monde de l'aéronautique (entre autres) et dans lesquels Thales est totalement investi.