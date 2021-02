Sécurité aérienne : le coup de semonce des autorités britanniques

L'interdiction temporaire des Boeing 777 équipés de réacteurs PW4000-112 dans l'espace aérien britannique peut-elle être interprétée comme un excès de zèle du ministère des Transports outre-Manche ?



Bien sûr, les décisions prises par la FAA aux États-Unis, avec le soutien de Boeing et des opérateurs concernés, sont allées strictement dans le même sens, car l'explosion non contenue de l'un des réacteurs du Triple Sept de la compagnie United Airlines, quatre minutes après son décollage de Denver, est un incident très grave, d'autant que deux autres occurrences, elles aussi liées à des ruptures d'aubes de soufflante pour cette même motorisation, se sont produites au cours des trois dernières années.



Oui, les 777-200 et -200ER de United Airlines viennent régulièrement desservir le Royaume-Uni en condition ETOPS, tout comme le reste de l'Europe depuis des décennies. Ces avions accusent indiscutablement le poids des années (l'incident du 20 février...