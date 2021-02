Volotea va exploiter au moins quinze Airbus A320 cet été

Volotea avait déjà achevé sa transition vers une flotte tout Airbus au mois de janvier, lorsqu'elle a retiré ses derniers Boeing 717 du service - ses treize derniers appareils sont sortis entre octobre 2020 et janvier 2021, huit ayant été retirés au seul mois de janvier. Leur retrait, initialement prévu pour 2023, a été anticipé pour permettre la simplification de la flotte avec leur remplacement par les A320.



En plus d'augmenter ses capacités de 15% grâce à ces appareils de 180 places (contre 125 sur ses 717 et 156 sur ses A319), l'introduction des A320 et la constitution d'une flotte homogène va permettre à la compagnie espagnole de réduire ses coûts de formation et de maintenance, de simplifier ses opérations et d'améliorer son empreinte environnementale (en termes d'émissions de CO2 par passager mais aussi d'émissions sonores).



Carlos Munoz, le fondateur et PDG de Volotea, affirme que les coûts opérationnels de l'A320 sont 20% à 25% moins élevés que ceux du Boeing 717. « Cette forte compétitivité sera nécessaire dans un environnement post covid-19 qui signifiera peut-être une baisse de la demande dans les prochaines années. Ce changement nous permettra également d'être dans les meilleures conditions pour profiter de nouvelles opportunités à venir telles que celles créées en Espagne avec l'acquisition d'Air Europa par Iberia et en France, avec la restructuration du réseau domestique. »

