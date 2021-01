Volotea va aussi se mettre à l'Airbus A320

Volotea a discrètement décidé d'opérer avec des Airbus A320. Alignant désormais une flotte tout Airbus depuis quelques jours (20 A319) en se séparant de ses deux derniers 717, la compagnie low-cost espagnole va maintenant passer à des appareils plus capacitaires.



C'est la société américaine International Aerospace Coatings (IAC) qui a vendu la mèche en montrant un premier exemplaire destiné à Volotea sur la plateforme d'Ostrava (République tchèque), moteurs déposés. L'appareil, MSN 2616, ex-Virgin America et Alaska Airlines, a été repeint aux couleurs de Volotea par IAC à Victorville (Californie) avant de traverser l'Atlantique il y a quelques jours.



Ce premier A320 portera l'immatriculation EC-NNZ et disposera d'une cabine réaménagée en monoclasse de 180 sièges, à comparer aux 156* sièges de ses A319. Il est motorisé par des CFM56-5B, comme les autres monocouloirs de la compagnie espagnole.



Volotea n'a jamais mentionné son désir d'opérer avec des A320 jusqu'à présent. La compagnie devrait pourtant en réceptionner au moins cinq exemplaires, ainsi que trois autres A319.



Alaska Airlines avait pour sa part décidé de se séparer d'une grande partie de sa flotte d'A320 (héritée du rachat de Virgin America en 2018) pour n'en garder qu'une dizaine d'exemplaires pendant quelques années, le temps à la compagnie américaine de rationaliser sa flotte grâce à l'arrivée de monocouloirs Boeing neufs.



(*) Les A319 de Volotea sont configurés avec 156 sièges et non 138, comme initialement mentionné dans l'article qui a été corrigé.