Bombardier décide de la fin du programme Learjet

A l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, Bombardier a annoncé de nouvelles mesures pour améliorer sa rentabilité. L'avionneur canadien a notamment décidé de suspendre la production du programme Learjet d'ici la fin de l'année pour se concentrer sur les ventes de ses programmes Challenger et Global, plus rentables.



« Avec plus de 3000 avions livrés depuis leur mise en service en 1963, les avions emblématiques Learjet ont une incidence remarquable et durable sur l'aviation d'affaires. [...] Toutefois, compte tenu de la dynamique de marché de plus en plus exigeante, nous avons pris cette difficile décision d'arrêter la production des avions Learjet », a expliqué Eric Martel, le PDG de Bombardier. Le programme compte un modèle en production, le Learjet 75 Liberty.



L'avionneur ne laissera pas ses clients sans soutien et lance même un programme de modernisation « Learjet RACER », à destination des opérateurs de Learjet...