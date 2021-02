« L'hydrogène, c'est la prochaine génération » - Entretien avec Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation (seconde partie)

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation et président du GIFAS.



Dans la seconde partie de cet entretien, Eric Trappier évoque les investissements indispensables pour assurer l'avenir de la filière aéronautique et sa transition vers l'aviation verte. Il estime qu'il est essentiel de miser sur les technologies disponibles aujourd'hui pour accélérer cette transition, notamment forcer le développement des biocarburants, en attendant la génération suivante d'innovations, qui sera notamment représentée par l'hydrogène. Sur le plan militaire, il livre sa vision de la forme que pourrait prendre la coopération autour du projet SCAF et comment il devra répondre aux nouveaux enjeux opérationnels.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation et président du GIFAS.Dans la seconde partie de cet entretien, Eric Trappier évoque les investissements indispensables pour assurer l'avenir de la filière aéronautique et sa transition vers l'aviation verte. Il estime qu'il est essentiel de miser sur les technologies disponibles aujourd'hui pour accélérer cette transition, notamment forcer le développement des biocarburants, en attendant la génération suivante d'innovations, qui sera notamment représentée par l'hydrogène. Sur le plan militaire, il livre sa vision de la forme que pourrait prendre la coopération autour du projet SCAF et comment il devra répondre aux nouveaux enjeux opérationnels.