Aura Aero réussit sa levée de fonds

Aura Aero va pouvoir poursuivre sereinement son aventure. Le jeune avionneur français vient de boucler le tour de financement de sa série A, qui compte notamment une prise de participation d'Innovacom, société de capital-innovation indépendante spécialisée dans les technologies du numérique.



Grâce à ses nouveaux financements, Aura Aero va pouvoir poursuivre son programme Integral et lancer son industrialisation dans sa nouvelle chaîne d'assemblage à Toulouse Francazal, qui doit être inaugurée au mois de mars. Le premier appareil du programme, Integral R, est en campagne d'essais après que le prototype a réalisé son premier vol en juin 2020. Doté d'une propulsion thermique, l'avion de voltige a enregistré une centaine de commandes et la première livraison est planifiée pour la fin de l'année.



Une version S, dotée d'un train tricycle et destinée aux écoles de pilotage, devrait réaliser son premier vol l'été prochain pour une certification à la fin de l'année. Enfin, Aura Aero travaille à une version électrique, Integral E. La réussite de la levée de fond va permettre d'avancer sur ce modèle avec la mise en place d'un banc d'intégration de la chaîne de propulsion électrique, comme l'explique Jérémy Caussade, son président et co-fondateur : « Avec l'arrivée au capital d'Innovacom [...], le programme Integral est maintenant totalement lancé. Cette nouvelle étape nous permettra de sécuriser le financement de l'avion jusqu'au lancement de sa version électrique. »



Innovacom explique de son côté avoir été convaincu par le fait qu'Aura Aero mette « en place un processus de conception/fabrication entièrement numérique, ce qu'aucun constructeur d'avions au monde n'a fait pour l'instant, au service de la transition environnementale de l'industrie aéronautique », selon les mots de Jérôme Faul, managing partner.