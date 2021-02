« Le contrat Rafale en Grèce entretient 7000 emplois par mois pendant un an et demi » - Entretien avec Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation (première partie)

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Eric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation et président du GIFAS.



Dans un entretien en deux parties, Eric Trappier revient sur le bilan de 2020 pour Dassault Aviation et pour l'ensemble de la filière aéronautique. En tant que PDG de Dassault Aviation, il constate un frein sur les commandes de Falcon dû à la crise mais se félicite du succès du marché de l'occasion qui amène de nouveaux clients vers l'aviation d'affaires, tandis que le contrat Rafale en Grèce sauve le carnet de commandes et entretient l'emploi dans l'industrie française. En tant que président du GIFAS, il évoque comment la menace d'effondrement de l'écosystème aéronautique a pu être évitée.