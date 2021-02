Bombardier, grandeur et décadence d'un fleuron industriel canadien

La vente de la division Transport à Alstom, finalisée le 29 janvier, vient clore un chapitre long de plus de quatre ans durant lequel le groupe Bombardier a lentement puis résolument glissé de son piédestal. Payant une ambition qui s'est avérée trop dévorante pour lui, le groupe a été démantelé en quelques mois jusqu'à ne garder que l'activité aviation d'affaires, qu'il a choisie pour être son coeur de métier, et les services associés.



Quatre ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour défaire un conglomérat bâti rachat après rachat depuis les années 70, période durant laquelle les activités se sont diversifiées des motos-neige vers le ferroviaire puis vers l'aéronautique à partir des années 80 lorsque Bombardier a mis la main sur Canadair et Learjet puis de Havilland Canada.



Les années 2010 auront été fatales. Le programme CSeries, réfléchi dès 1998, ressorti des tiroirs en 2005 et officiellement lancé...