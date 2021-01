Airbus présente son H130 Flightlab

Si cela fait déjà plusieurs mois qu'Airbus Helicopters travaille avec, l'hélicoptériste vient tout juste de présenter son Flightlab. Il utilise en effet une plateforme H130 comme laboratoire volant pour tester les innovations plus ou moins disruptives qui pourraient équiper sa gamme actuelle de produits ou de futures plateformes, qu'il s'agisse d'hélicoptères ou de véhicules à décollage et atterrissage verticaux.



L'un des grands chantiers d'Airbus Helicopters est le bruit et sa perception au sol. C'est sur ce thème qu'ont débuté les essais avec le H130 Flightlab en avril 2020, avec le soutien de la DGAC. Airbus Helicopters a réalisé des mesures sur le bruit des hélicoptères en zone urbaine et analysé comment les bâtiments influençaient la perception du bruit par les personnes au sol. Ces données permettront de modéliser le son et d'orienter les futures réglementations, notamment en ce qui concerne les initiatives de mobilité aérienne urbaine.



C'est également...