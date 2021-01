Hausse de l'activité pour Vista Global

Si les vols d'affaires ont eux aussi été touchés par la crise, 2020 n'aura pas été une année si noire pour Vista Global. La maison-mère de VistaJet et XO n'a pas communiqué sur ses résultats financiers mais ses réservations ont bondi à un niveau record, sous l'effet de l'image de sécurité sanitaire véhiculée par l'aviation d'affaires et de l'alternative plus fiable qu'elle a pu incarner pendant cette période par rapport à l'aviation commerciale, davantage soumise aux aléas des restrictions de voyage. Et elle s'attend à ce que la tendance s'affirme en 2021.



Vista Global a ainsi constaté une hausse de 29% des souscriptions aux services de VistaJet en 2020, le taux le plus élevé depuis la création de la compagnie. L'attrait a été particulièrement important en Europe, où sont localisés 43% des nouveaux membres - suivie de l'Amérique du Nord (25%), de l'Asie Pacifique (18%) et du Moyen-Orient (10%)....