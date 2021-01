Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bruno Sainjon, président directeur général de l'ONERA.



Dans la deuxième partie de cet entretien pour le Podcast de l'Aviation, Bruno Sainjon revient sur les vocations que peuvent révéler les projets innovants dans le secteur aéronautique et les dossiers sur lesquels l'organisme travaille ou compte travailler dans la défense et l'espace.



Il souligne également la force que l'ONERA tire de ses savoir-faire uniques et de ses souffleries. Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bruno Sainjon, président directeur général de l'ONERA.Dans la deuxième partie de cet entretien pour le Podcast de l'Aviation, Bruno Sainjon revient sur les vocations que peuvent révéler les projets innovants dans le secteur aéronautique et les dossiers sur lesquels l'organisme travaille ou compte travailler dans la défense et l'espace.Il souligne également la force que l'ONERA tire de ses savoir-faire uniques et de ses souffleries.