Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le siège Z110i de Safran monte à bord des E-Jets

Le nouveau siège de classe économique Z110i de Safran Seats vient d'être certifié pour venir intégrer les cabines de la gamme E-Jets d'Embraer. Ce siège, qui est disponible avec une large gamme d'options pré-certifiées (inclinaison, support de tablette, écran de divertissement en vol intégré...), affiche une masse relativement réduite (8,4 kg par siège dans la version sans inclinaison). L'équipementier français précise que ce nouveau siège est par ailleurs disponible dans des délais courts et avec un nombre de pièces réduit pour une facilité d'entretien et une fiabilité accrue.



Le comité exécutif de Safran évolue

Safran annonce que Bernard Delpit, directeur financier du groupe également en charge de la stratégie, des fusions & acquisitions et de l'immobilier, a été nommé directeur général adjoint groupe à effet immédiat. L'ancienne CEO de Safran Seats UK...