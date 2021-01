Boeing publie un bilan désastreux pour sa branche dédiée aux avions commerciaux

Boeing n'aura finalement livré que 157 appareils en 2020, dont 132 réellement destinés à des opérateurs civils.



Comme on pouvait s'y attendre, l'année qui vient de s'écouler représente de loin le pire de ce que pourra vivre un constructeur d'avions commerciaux durant son existence. Boeing n'aura finalement livré que 157 appareils en 2020 (dont 25 pour l'activité Défense), à comparer aux 380 appareils livrés en 2019 mais surtout aux 806 avions commerciaux livrés encore un an plus tôt, son record, avant la crise du 737 MAX.



Le carnet de commandes s'est quant à lui effondré de plus d'un millier d'appareils en 2020, même si les chiffres définitifs seront précisés lors des prochains résultats financiers du groupe aéronautique américain.



La concomitance d'une première crise liée à l'immobilisation de la dernière génération de monocouloirs de l'avionneur de Seattle, suivie de celle liée aux effets de la pandémie de coronavirus sur les compagnies aériennes, a définitivement lourdement pesé sur l'activité de BCA, même si à lui seul...