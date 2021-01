L'activité civile de Dassault Aviation décroche

Dassault Aviation ne marche plus vraiment sur ses deux pieds depuis quelque temps et l'activité Falcon est clairement devenue un sujet de préoccupations majeures, à la fois chez l'avionneur et chez ses nombreux sous-traitants.



Car avec 15 jets d'affaires contractualisés l'année dernière seulement, le carnet de commandes de la famille Falcon s'est logiquement fortement érodé pour ne plus représenter que 34 avions restant à livrer, avec une part très significative qui correspond à des avions de missions multirôles destinés à la France (Falcon 2000 Albatros, Falcon 8X Archange). Dans ce contexte, l'activité civile de Dassault Aviation va sans aucun doute connaître une nouvelle réduction significative de sa production à plus ou moins court terme, et en particulier pour le programme 7X/8X, en attendant des jours meilleurs.



Évidemment, le marché des avions d'affaires reste profondément déprimé et Dassault subit de plein fouet les...