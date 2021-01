Airbus aura finalement réussi à livrer un total de 566 avions commerciaux en 2020

Airbus a livré un total de 566 avions commerciaux en 2020, avec, comme on pouvait s'en douter, un excellent mois de décembre. L'avionneur européen voit donc son nombre de livraisons reculer de seulement 34% par rapport à 2019 (863 livraisons), un bilan particulièrement honorable compte tenu de l'intensité de la crise chez les compagnies aériennes.



À lui seul, le dernier mois de l'année totalise 89 appareils livrés : 6 A220-300, 1 A319, 27 A320neo, 39 A321neo, 1 A330-200 (Airbus DS), 1 A330-800, 3 A330-900, 6 A350-900, 2 A350-1000 et 3 A380.



Airbus aura également réussi à livrer un total de 82 gros-porteurs cette année (77 en retirant les A330-200 destinés au marché militaire), alors que ce segment d'appareils est évidemment le plus impacté par la crise. Par ailleurs, si l'on retire les 17 gros-porteurs livrés au premier trimestre, Airbus aura également réussi à placer 60 appareils long-courriers à des compagnies aériennes au plus fort de la crise, une véritable prouesse.



Pour rappel, Airbus avait réduit ses cadences de l'ordre de 40% par rapport à ce qu'il prévoyait avant l'apparition de la pandémie, avec un rythme mensuel de production équivalent à 40 Airbus A320, 4 A220, 5 A350 et 2 A330.



Du côté des contrats, l'avionneur européen n'aura finalement enregistré que 383 commandes sur l'année et aura subi seulement 115 annulations, portant son bilan net à 268 nouveaux avions inscrits sur son carnet. Le backlog s'érode logiquement, mais faiblement, pour atteindre les 7 184 appareils restant encore à livrer.



