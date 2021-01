Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Dassault Aviation subit aussi l'impact de la crise covid

Dassault Aviation a livré 34 Falcon et treize Rafale en 2020. En ce qui concerne les Falcon, il s'agit d'une baisse de 25% par rapport à 2019 mais d'un résultat meilleur que prévu puisque l'avionneur tablai su une trentaine de livraisons en raison de la crise. Par ailleurs, quinze prises de commandes ont été enregistrées pour la famille d'avions d'affaires - mais aucune pour le Rafale.



Airbus aura bien résisté à la crise en 2020

Airbus a livré un total de 566 avions commerciaux en 2020. À lui seul, le dernier mois de l'année totalise 89 appareils livrés : 6 A220-300, 1 A319, 27 A320neo, 39 A321neo, 1 A330-200 (Airbus DS), 1 A330-800, 3 A330-900, 6 A350-900, 2 A350-1000 et 3 A380. Du côté des contrats, l'avionneur européen n'aura finalement enregistré que 383 commandes sur l'année...