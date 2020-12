Alaska Airlines étoffe sa commande de 737 MAX

Alaska Airlines renouvelle à son tour sa confiance à Boeing. La compagnie américaine a acquis vingt-trois 737-9 supplémentaires et assuré des options sur une quinzaine d'appareils. Ils seront aménagés en configuration triclasse de 178 places - seize en classe affaires, vingt-quatre en premium economy et 138 en classe économique.



Ces avions viennent s'ajouter à sa commande initiale pour 32 appareils (et 37 options) et à un accord de leasing conclu le mois dernier pour treize autres. Alaska Airlines détient ainsi des engagements pour 120 de ces monocouloirs - 68 en commandes fermes et 52 options.



La compagnie estime qu'elle s'est ainsi donné les moyens, l'efficacité et la flexibilité nécessaires pour profiter pleinement de la reprise lorsque celle-ci arrivera.



Elle travaille en effet à se doter à nouveau d'une flotte « mainline » entièrement composée de Boeing, ce qui n'était plus le cas depuis le rachat de Virgin America en 2018 et l'intégration de sa flotte d'Airbus dans celle du groupe. Certains d'entre eux sont ainsi voués à être retirés du service dans le cadre de l'accord de leasing conclu en novembre.



A l'occasion de la signature de cet accord, le tout premier 737-9 de la compagnie était au centre de livraisons de Boeing. Il rejoindra la flotte d'Alaska Airlines en janvier 2021 pour une mise en service au mois de mars. Quatre appareils sont déjà peints à ses couleurs - dont trois sont restés en stockage longue durée à Boeing Field et San Antonio - mais ils seront six à rejoindre sa flotte en 2021.