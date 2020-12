Passer le premier semestre puis remonter la pente

Souvenons-nous d'il y a un an. 2019 avait été une relativement bonne année pour l'aéronautique, bien que perturbée par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, l'immobilisation du Boeing 737 MAX et, en France, la disparition de deux compagnies aériennes. A cette époque, 2020 promettait d'être meilleure en tout point : une trêve dans les tensions commerciales était amorcée tandis que le prix du carburant restait bas, et le FMI voyait s'éloigner les menaces de récession.



Et puis...



La récession, le monde est en plein dedans - à l'exception notable de la Chine, là d'où tout est parti. Un an après, le secteur aéronautique dans son ensemble est dévasté, retombé des décennies en arrière après avoir traversé la pire crise de son histoire. Les cadences de production des avionneurs et leurs sous-traitants ont été réduites de moitié, les compagnies aériennes sont clouées au sol et survivent...