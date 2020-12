Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Olivier Andriès devient directeur général de Safran

Conformément à ce qui était prévu depuis plus d'un an, le Conseil d'administration de Safran a nommé Olivier Andriès au poste de directeur général du groupe à partir du 1er janvier. Il deviendra également administrateur. Ancien directeur général de Turbomeca et actuellement directeur général de Safran Aircraft Engines, il succédera à Philippe Petitcolin.



ATR livre le premier ATR 72-600F à FedEx Express

ATR a célébré la livraison de son premier appareil conçu spécifiquement pour le cargo cette semaine. L'ATR 72-600F a été remis à FedEx Express, la cliente de lancement du programme. Il sera exploité par ASL Airlines Ireland (un opérateur FedEx) depuis Shannon. La compagnie américaine s'était engagée sur trente exemplaires de l'appareil en 2017 (et vingt options).



Figeac Aéro plonge au premier semestre

Figeac Aéro a vécu un premier semestre (débuté au mois...