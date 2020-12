Figeac Aéro, « extrêmement touché » par la crise, voit la reprise arriver

Le premier semestre de l'exercice 2020-2021 aura été éprouvant pour Figeac Aéro. Débuté le 1er avril, il s'est entièrement déroulé durant la crise covid et transcrit donc ses effets dévastateurs. Le chiffre d'affaires a plongé de 57,9% à 94,4 millions d'euros, entraîné par la dégradation de l'activité aérostructures, l'Ebitda comme le résultat opérationnel sont passés dans le rouge et la perte nette s'élève à 51 millions d'euros. Un coup dur pour un industriel qui était un modèle de réussite il y a quelques mois. Cependant, Jean-Claude Maillard, son PDG, estime avoir touché le fond et voit les premiers signes d'une reprise.



« Nous avons été extrêmement touchés », constate Jean-Claude Maillard, le PDG du sous-traitant lotois, avec amertume. « Nous avons été cisaillés par la crise alors que nous étions le premier sous-traitant aéronautique européen en mars. » L'exposition de Figeac Aéro a été d'autant plus importante que...