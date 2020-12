Le MC-21 fait son premier vol avec sa motorisation russe

Rostec a tenu sa promesse : le MC-21 équipé de moteurs russes a réalisé son premier vol avant la fin de l'année. Celui-ci a eu lieu le 15 décembre à Irkoutsk, au départ des installations d'Irkut, et a duré 1h25. Il a permis à l'avionneur de tester le comportement des PD-14 d'Aviadvigatel sous différents régimes, de vérifier la stabilité et la maniabilité de l'appareil, ainsi que le fonctionnement des systèmes.



« Ce vol est le résultat de l'unification de deux programmes majeurs de l'industrie aéronautique civile en Russie : le monocouloir MC-21 et le moteur PD-14. Grâce aux efforts des scientifiques, des concepteurs, des ingénieurs et des ouvriers, un avion de ligne de nouvelle génération est en train de voir le jour, ce qui permet à notre pays de revenir en première division de l'aviation mondiale », commente Sergei Chemezov, directeur général de Rostec.



Ce cinquième MC-21...