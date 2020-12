Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Pas de Bourget en 2021

Le SIAE (Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris - Le Bourget) a annoncé d'annuler la 54e édition du salon du Bourget, qui devait dérouler du 21 au 27 juin 2021. Ses responsables indiquent que les réservations avaient atteint 75% des emplacements mais ils n'ont pas voulu faire prendre de risque aux exposants et visiteurs capables de se déplacer. Patrick Daher, le commissaire général des salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace et président du groupe Daher, souligne que l'édition de 2023 sera une grande édition, prenant place en pleine relance du secteur.



Airbus a livré 64 avions commerciaux en novembre

Airbus a réussi à livrer 64 nouveaux appareils au mois de novembre, y compris 8 gros-porteurs, un chiffre à comparer aux 72 avions livrés un mois plus tôt et aux 77 livrés à la même période l'année...