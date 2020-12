Première livraison d'un Boeing 737 MAX

Le ciel commence à se dégager pour le 737 MAX. Alors que GOL remet son premier appareil en vol aujourd'hui, les livraisons ont repris chez Boeing. Pour la première fois depuis mars 2019, un 737 MAX est passé par le centre de livraisons de l'avionneur le 8 décembre. Il a rejoint la flotte de United Airlines.



La compagnie américaine devrait recevoir plusieurs autres exemplaires de l'appareil d'ici la fin du mois mais aucun ne devrait entrer en service avant le premier trimestre de l'année prochaine. Elle doit en effet réaliser ses propres vérifications, réaliser des vols d'essai et faire suivre une nouvelle formation à ses pilotes, avant que les appareils ne soient opérationnels. United avait déjà reçu quatorze exemplaires du 737 MAX 9 entre avril 2018 et février 2019.



De son côté, Boeing va pouvoir commencer à réduire le stock des appareils qu'il a produit et n'a pas pu livrer depuis l'immobilisation de la flotte il y a vingt mois. Greg Smith, son directeur financier, a récemment rappelé que 450 appareils étaient parqués dans ses installations. L'avionneur devra attendre de longs mois avant de tous les livrer. En parallèle, la production se poursuit à un rythme très bas aujourd'hui, après avoir été momentanément suspendue.



Greg Smith avait toutefois affiché sa foi en le programme, se déclarant « confiant en ses fondamentaux à long terme » et considérant toujours le 737 comme « le principal moteur du chiffre d'affaires » de la division avions commerciaux. A court terme, il devrait profiter du profil de reprise qui se dessine, mené par le secteur domestique.