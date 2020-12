Invité du podcast de l'aviation cette semaine, Patrick Daher, commissaire général des salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) et président du groupe Daher.



C'est la première fois depuis sa création que le salon du Bourget est annulé. Patrick Daher explique les raisons de cette lourde et historique décision qui est venu secouer le monde de l'aéronautique cette semaine et évoque l'impréparation du secteur à la crise. Invité du podcast de l'aviation cette semaine, Patrick Daher, commissaire général des salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) et président du groupe Daher.