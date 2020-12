Airbus en passe de dépasser les 500 livraisons d'avions commerciaux cette année

Airbus va tranquillement franchir le cap des 500 livraisons d'avions commerciaux cette année, une véritable prouesse au regard des difficultés financières qui s'accumulent pour les compagnies aériennes mondiales depuis le mois d'avril avec les effets dévastateurs de la pandémie sur leurs opérations.



L'avionneur européen a ainsi réussi à livrer 64 nouveaux appareils au mois de novembre, y compris 8 gros-porteurs, un chiffre à comparer aux 72 avions livrés un mois plus tôt et aux 77 livrés à la même période l'année dernière.



Les appareils livrés en novembre consistent en 2 A220-300, 1 A319, 29 A320neo, 1 A321, 23 A321neo, 1 A330-900, 6 A350-900 et 1 A350-1000.



Sur les 11 mois de l'année, Airbus totalise désormais 477 livraisons, ce qui va lui permettre de dépasser allégrement les 500 appareils en 2020 (peut-être 550), même en retirant la part des appareils de la famille A220 produits en Amérique du Nord. L'avionneur européen avait cédé 863 avions l'année dernière, en prenant en compte 48 A220.



Airbus n'a en revanche enregistré aucune nouvelle commande au mois de novembre, restant à un total de 381 appareils en commandes brutes et 297 en commandes nettes sur l'année.