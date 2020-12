Norwegian se place sous la protection de la loi norvégienne sur les faillites

Cela fait tout juste un mois que le gouvernement norvégien a dit non à une nouvelle demande de soutien financier pour Norwegian. Il s'en est passé des choses dans ce laps de temps... Le groupe a placé ses entités irlandaises sous la protection de la loi locale sur les faillites, a réduit ses opérations norvégiennes au strict minimum et a convoqué une assemblée générale extraordinaire qui doit entériner son plan de redressement. La dernière mesure a été prise le 8 décembre : Norwegian Air Shuttle s'est également placée sous la protection de la loi norvégienne sur les faillites. Cela ne doit pas avoir d'impact sur son activité dans l'immédiat.



Les demandes de protection du groupe ont toutes été acceptées, en Irlande et en Norvège, et celui-ci est désormais à l'abri de ses créanciers, ce qui va lui permettre de se concentrer sur sa restructuration. « Un processus de reconstruction...