Le Salon du Bourget est annulé

La 54ème édition du Salon du Bourget est annulée.



2021 ne sera finalement pas une « année Bourget ». En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le SIAE (Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris - Le Bourget) a décidé d'annuler la prochaine édition de son salon, qui devait se tenir du 21 au 27 juin.



La décision n'est pas surprenante. Elle était même « inéluctable », de l'aveu du conseil d'administration du SIAE. Le contexte sanitaire restera en effet très incertain l'année prochaine malgré les promesses de vaccins - ils ne pourront pas être déployés à grande échelle et au niveau mondial d'ici juin. Sans vision sur l'état des restrictions de voyage ni sur la mobilisation des exposants et des visiteurs, le SIAE a également préféré privilégier leur protection.



Le Salon du Bourget repousse donc son prochain rendez-vous à juin 2023, à une date qui doit être communiquée prochainement. Alors que l'industrie est encore plongée dans une crise d'une ampleur sans précédent et n'en est pas encore à panser ses plaies, Gilles Fournier, directeur général du SIAE, promet un grand salon en 2023.



« Nous sommes évidemment déçus de ne pouvoir tenir l'édition 2021 du salon du Bourget. Après de longs mois de suspension de toute activité Salon dans le monde, la communauté internationale aéronautique, spatiale et de défense se réjouissait de se retrouver. Nous travaillons dès aujourd'hui à faire que l'édition 2023 soit le salon du renouveau, au service de l'aéronautique et de l'espace, au niveau mondial », appuie Patrick Daher, le commissaire général des salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace et président du groupe Daher.